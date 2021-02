Bruselj zavrnil možnost vrnitve Škotske v program Erasmus+

Če si bo London premislil, pa se je komisija z njim pripravljena pogajati, je zapisala predsednica komisije. FOTO: Johanna Geron/Reuters

Evropska komisija je zavrnila možnost, da bi Škotska znova sodelovala v evropskem programu študijskih izmenjav Erasmus+, potem ko se je Velika Britanija odločila, da po izstopu iz Evropske unije v njem ne bo več sodelovala. Predsednica Evropske komisijeje v pismu evropski poslankisporočila, da to ni mogoče.V ponedeljkovem pismu, ki ga je poslanka iz Nemčije objavila na svojem twitterju, je Ursula von der Leyen izpostavila, da je unija Veliki Britaniji ponudila polno nadaljnje sodelovanje v programu tudi po brexitu, če bi bila pripravljena prispevati standarden finančni prispevek za tretje države, a je London to zavrnil in se odločil za izstop iz programa.V programu pa lahko sodeluje samo celotna država, torej Velika Britanija in ne samo njen del. Če si bo London premislil, pa se je komisija z njim pripravljena pogajati, je zapisala predsednica komisije ter spomnila na nekaj možnosti za sodelovanje Škotske v drugih visokošolskih projektih EU, ki so odprti za tretje države.Poslanka Terry Reintke je ob tem zapisala, da bodo še naprej iskali možnosti za sodelovanje Škotske in Walesa v programu Erasmus+. Napovedala je organizacijo razprave o tem v Evropskem parlamentu.Poslanka je bila pobudnica pisma, v katerem je januarja najmanj 145 podpisanih evropskih poslancev komisijo pozvalo, naj Škotski in Walesu dovoli vrnitev v program Erasmus+, poroča bruseljski spletni medij Politico. Študenti iz Severne Irske, ki je prav tako del Združenega kraljestva, pa bodo v programu lahko še naprej sodelovali, ker je Irska, članica EU, obljubila, da bo financirala njihovo nadaljnje sodelovanje.London je nato v začetku meseca zagnal svoj mednarodni program študijskih izmenjav, ki ga je poimenoval po znanem britanskem matematiku, navaja Politico., ki je v škotski vladi pristojen za univerzitetno izobraževanje, se je v januarju pogovarjal o možnosti vrnitve Škotske v program z evropsko komisarko za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade Marijo Gabriel. Takrat je povedal, da sta se strinjala, da je izstop Londona iz Erasmusa obžalovanja vreden, in da bodo z EU še naprej iskali možnosti, kako bi lahko Škotska v čim večji meri sodelovala v programu. Napovedal je, da bo glede tega v stiku tudi z valižansko vlado.