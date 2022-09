Bruseljski uvod v nemirno jesen

V nadaljevanju preberite:

Trije veliki belgijski sindikati, krščanski, socialistični in liberalni, so organizirali protestni dan v Bruslju. Na ulicah je protestiralo okoli 10.000 ljudi. V nekaj sektorjih so stavkali, v Bruslju skorajda ni ­deloval javni promet. Glavni poziv sindikatov zadeva hiter dvig življenjskih stroškov, predvsem vrtoglave cene energije. Tudi cene živil hitro naraščajo. Sindikalisti so kot glavno zahtevo postavili ohranitev kupne moči. Nasprotujejo omejitvi indeksacije plač, ki omogoča zaposlenim, da se njihovi dohodki uskladijo z rastjo življenjskih stroškov. Tudi protesti rumenih jopičev se vračajo.