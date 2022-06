Bruseljsko kraljestvo sežiganja odpadkov

V nadaljevanju preberite:

Obiskovalce Bruslja pogosto preseneti tukajšnje ravnanje z odpadki. V večernih urah stanovalci na trgih, cestah in ulicah pred hišami postavljajo vreče, polne smeti. Ob bruseljskem kanalu, v katerem so druga ob drugi zasidrane jadrnice, od 80. let stoji velika mestna sežigalnica odpadkov. Tam vsak dan v tednu 24 ur sežigajo odpadke, ki v različnih delih mesta končajo v belih vrečah.

Prednost sežigalnic, ki so najbolj razširjene na severu in zahodu Evrope, je, da so podnebno nevtralne. Proizvedena energija nadomesti energijo, ki bi jo drugje pridobili iz fosilnih goriv. Energija iz sežiganja odpadkov v EU ustreza devetim odstotkom uvoženega ruskega plina. Z odlagališč odpadkov, ki so še vedno razširjena vzhodu in jugu Evrope, pa gre v ozračje veliko metana