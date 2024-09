C.I.A. in MI6 s skupnim varnostnim opozorilom

Prvič v zgodovini sta se v javnem nastopu skupaj pojavila vodji C.I.A. (Centralna obveščevalna agencija) in MI6 (Britanska tajna obveščevalna služba). Na letnem festivalu v Londonu, ki ga organizira The Financial Times, in je pritegnil veliko pozornosti, sta William J. Burns, direktor C.I.A., in Richard Moore, vodja MI6, razpravljala o najobčutljivejših vprašanjih današnjega časa.

V skupnem zapisu v omenjenem časniku sta opozorila tudi, da je svetovni red »ogrožen na način, kakršnega nismo videli od hladne vojne«. Grožnje se nanašajo zlasti na Rusijo, Kitajsko in islamizem.

Razprava je zajemala širok spekter tem, vključno z ukrajinsko ofenzivo v Kursku in vojno v Gazi. Ukrajinska ofenziva v Kursku je postala ključni trenutek v trenutnem konfliktu med Ukrajino in Rusijo, saj je izpostavila ranljivosti ruske vojske. William J. Burns, direktor C.I.A., je poudaril, da je ta ofenziva »znaten taktičen dosežek«, ki je močno vplivala na rusko vojaško strategijo. Dodal je, da je ofenziva »naredila vdolbino« v narativu, ki ga je promoviral ruski predsednik Vladimir Putin, in sicer da bo Rusija zlomila Ukrajino ter izkoristila delitve v zahodni zavezniški koaliciji za dosego svojih ciljev.

FOTO: Em Fitzgerald/Reuters

Moore je dodal, da so Ukrajinci s to potezo »spremenili narativ« vojne. Oba voditelja sta opozorila na nove nevarnosti, kot je prenos iranskih balističnih raket v Rusijo, kar bi po besedah Burnsa lahko predstavljalo »večjo eskalacijo«, čeprav ni potrdil poročil, da se je takšen prenos kratkoročnih raket že zgodil.

Burns in Moore sta poudarila, da je sodelovanje med C.I.A. in MI6 ključno za obvladovanje globalnih groženj. »Naše partnerstvo je močnejše kot kdaj koli prej,« je dejal Burns, medtem ko je Moore dodal, da »skupna prizadevanja omogočajo boljše razumevanje in odzivanje na svetovne krize.«

Dejala sta še, da ZDA in Združeno kraljestvo stojita z ramo ob rami pri »upiranju samozavestni Rusiji in Putinovi agresivni vojni v Ukrajini«. Pri tem sta izrazila odločenost za boj proti poskusom destabilizacije z dezinformacijami, ki jih v Evropi izvaja Moskva.

Med grožnjami sta izpostavila tudi Kitajsko, ki sta jo opisala kot »glavni obveščevalni in geopolitični izziv 21. stoletja«, opozorila pa sta tudi na boj proti islamističnemu terorizmu.

Burns je dejal, da »trdo dela« z egiptovskimi in katarskimi posredniki, da bi izboljšali okvirni predlog dogovora o premirju v Gazi in da bo morda v prihodnjih dneh na voljo podrobnejši predlog.