Šef Cie je obiskal Balkan in sokole spremenil v miške

Kako malo je treba, da se srborita in predrzna retorika balkanskih političnih voditeljev spusti in umiri, je v praksi pokazal direktor ameriške obveščevalne agencije Cia William J. Burns. Takoj po končanih srečanjih s političnimi voditelji v Sarajevu je voditelj bosanskih Srbov Milorad Dodik izjavil, da odcepitev od Bosne in Hercegovine nikoli ni bila politika Republike Srbske, in sprožil val posmeha tako v opoziciji v svoji entiteti kot v ­celotni BiH.