Čakajoč na diplomacijo

V upanju, da bo diplomacija uspešna, čakamo na čimprejšnji mir v Ukrajini, je svojo zdaj že redno tedensko konferenco za novinarje sklenil ljubljanski župan Zoran Janković, ki obsoja vsako vojno in ne more razumeti, da se v letu 2022 izgubljajo življenja otrok, žensk, starejših, vsega civilnega prebivalstva. V dogovoru z mestnimi javnimi zavodi bo Mestna občina Ljubljana danes poslala tovornjak sanitetnega materiala za Kijev.

Župan Zoran Janković je pred leti ob obisku Kijeva tamkajšnjemu županu Vitaliju Kličku predlagal pobratenje glavnih mest. Zdaj upa, da bo župan Kličko hitro sprejel idejo o pobratenju. Priznanje, ki ga je pred leti dobil v Moskvi, pa je dobil kot priznanje za širjenje prijateljstva med Moskvo in Ljubljano, med Rusijo in Slovenijo. Opozoril je, da je ljubljanski spomenik, ki je bil podlaga, da je prejel rusko priznanje, edini na svetu, kjer se klanja borcem iz prve in druge svetovne vojne iz Rusije in Sovjetske zveze in kot opomin, da se grozote ne ponovijo.

Zoran Janković si želi, da bi bilo te groze v Ukrajini čim prej konec. Ljubljanski grad je že tri dni osvetljen z barvami ukrajinske zastave. Predsednik evropske nogometne zveze Uefa Aleksander Čeferin pa je po njegovih besedah s svojimi predlogi spet prevzel vodilno vlogo v športu.

Plin je evropski problem

Evropa mora živeti v miru, je poudaril Zoran Janković, potrebuje pa tudi ruski plin. Ljubljana se bo priključila evropskim prizadevanjem, župan pa ne ve, ali je to, da so ljubljanske in slovenske potrebe majhne, dobro ali slabo. V novi ljubljanski plinsko-parni elektrarni naj bi poskus opravili julija letos, za naslednjo kurilno sezono 2022/23 bo MOL pripravljena.

Tetol je za svoje delo doslej kuril 70 odstotkov premoga, z novimi zmogljivostmi naj bi prešli na plin. Zdaj se za plin sicer že pogovarjajo z drugimi ponudniki, vendar to počno tudi vsi drugi. Dejstvo je, da bo plina premalo in da bo drag – že lani se je cena občasno povišala tudi za 900 odstotkov. Slovenija je pri tem majhen igralec, ljubljanski župan pa opozarja, da se bo morala o tem, kako naprej, dogovoriti celotna Evropa. Tudi sosednja Italija je na primer doslej dobivala dve petini plina iz Rusije.

Diplomatski potni list

Zoran Janković ima diplomatski potni list že 22 let, kot direktorju Mercatorja mu ga je podelil takratni zunanji minister Dimitrij Rupel. Pri podaljševanju potnega lista doslej ni imel nobenih težav; ker pa mu potni list marca poteče, je dal lani 22. decembra vlogo na zunanje ministrstvo za podaljšanje. Kljub številnim posredovanjem zaposlenih na občini z zunanjega ministrstva doslej ni bilo odgovora. Ker je vloga menda pri zunanjem ministru Anžetu Logarju, ga je Zoran Janković dvakrat neuspešno poskušal dobiti po telefonu, zato sklepa, da ne gre zgolj za formalne težave. Nikakor pa ne more držati, da mu zunanje ministrstvo diplomatskega potnega lista ne podaljša zaradi vojne v Ukrajini - vlogo za podaljšanje je župan oddal že dva meseca pred izbruhom vojne, jasnoviden po lastnih besedah pa tudi ni.