Časi se spreminjajo tudi za Boba Dylana

Pevca in pesnika Boba Dylana, tudi Nobelovega nagrajenca za književnost, danes 68-letna tožnica s kraticama J. C. obtožuje posilstva, ko je bila stara dvanajst let. Robert Allen Zimmerman, kot je pravo ime glasbene zvezde z začetki kariere v šestdesetih letih minulega stoletja, je obtožbe odločno zavrnil, gibanje #jaztudi­ pa se vendarle širi na območja kulture in svobode, ki so verjela, da jim je ­dovoljeno vse.