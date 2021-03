CDU na deželnih volitvah utrpela huda poraza

V Nemčiji so danes potekale volitve v deželne parlamente v Porenju-Pfalškem in Baden-Württembergu. V Baden-Württembergu je premočno slavila stranka Zeleni, ki je po prvih ocenah iz vzporednih volitev prejela kar 31,5 odstotka glasov in bo tako znova sestavljala deželno vlado, v Porenju-Pfalškem pa je znova zmagala SPD, in sicer s 33,5 odstotka glasov.



CDU je v obeh deželah utrpela precejšnje izgube. V Porenju-Pfalškem je po prvih ocenah iz vzporednih volitev uspela prepričati le 26 odstotkov, kar je kar šest odstotkov manj, kot na prejšnjih deželnih volitvah. Še slabše pa jim je šlo v Baden-Württembergu, kjer so izgubili štiri odstotke glasov in pristali na zgolj 23,3 odstotka glasov. Na prvih volitvah v tem super volilnem letu tako CDU kaže izjemno slabo.



Generalni sekretar stranke CDU Paul Ziemiak se je zahvalil obema vodilnima kandidatoma ter volivcem, pa tudi čestital obema zmagovalcem. Gre za osebni zmagi Malu Dreyer in Winfrieda Kretschmanna, je dejal in opozoril, da je na volitve zagotovo negativno vplivala afera z maskami, ki jo je povzročilo nekaj poslancev CDU. Kot tretji razlog za takšen rezultat pa je Ziemiak navedel, da so ljudje tudi vse bolj naveličani nad omejitvami zaradi korona krize.



Sopredsedujoča stranke Zeleni Annalena Baerbock je bila po objavi rezultata vzporednih volitev vidno zadovoljna. Dejala je, da so Zeleni v kriza očitno sposobni pridobiti zaupanje volivcev.



V oba deželna parlamenta se bosta uvrstili še Alternativa za Nemčijo in liberalna FDP, medtem ko Levici po prvih ocenah ni uspelo prepričati dovolj volivcev.



Kakšni bodo končni rezultati, bo letos močno odvisno od po pošti oddanih glasov. Zaradi korona krize naj bi po pošti glasovalo med 30 in 50 odstotki volivcev, zato bodo zanesljivi rezultati znani šele pozno zvečer.









