CDU volivce vabi z obljubo, da višjih davkov ne bo

Največja nemška stranka, krščanskodemokratska CDU je danes kot zadnja predstavila svoj predvolilni program za jesenske volitve. Skupaj s sestrsko, bavarsko CSU, volivce prepričujeta z obljubo, da davkov ne bosta zviševali, pa čeprav načrtovane investicije v digitalizacijo, javno infrastrukturo, energetsko transformacijo, klimatske cilje in pokojninski sistem, zahtevajo višje finančne vire. A v CDU/CSU menijo, da je edina pot do višjih proračunskih prihodkov gospodarska rast. Kanclerski kandidat CDU/CSU Armin Laschet je poudaril, da v zadnjih letih davkov niso zviševali, pa je proračun vsako leto beležil višje prihodke in presežek. Višji davki, kot pravi, niso rešitev.