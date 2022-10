Če bo zmagal Lula, bo počilo, je zagrozil Bolsonaro

V nadaljevanju preberite:

Karkoli se lahko zgodi, ko bodo pojutrišnjem zvečer zaprli volišča v 215-milijonski Braziliji, največji, najbogatejši in najbolj razviti latinskoameriški državi, z največ reveži in največ milijonarji, tudi milijarderji.

Brazilija je preživela dvajsetletno obdobje (1964–1985) skrajno desne vojaške diktature, zdaj pa se bojijo, da se jim lahko še enkrat zgodi državni udar in potem spet leta trde roke. Strah pred ponovitvijo brezmejnega nasilja, s polnimi zapori nasprotnikov režima, trenutno zelo vpliva na odločanje o novem predsedniku. Še pred nekaj dnevi je levičar Lula v anketah občutno vodil, danes so menda razlike komaj opazne.

Po ocenah brazilskih komentatorjev država doživlja najbolj nor konec tedna v zadnjih desetletjih. Spopadata se predsedniška kandidata, ki zastopata eden levico, množico revežev in izgnane staroselce iz amazonskega pragozda, drugi skrajno desnico, veliki kapital, lastnike veleposestev. Na nož se spopadata tudi katolicizem in pripadniki protestantskih cerkva.