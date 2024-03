Če protestirate v Rusiji, storite samomor s pomočjo policije

V nadaljevanju preberite:

Po ulicah v bližini ruske ambasade v Berlinu se je v nedeljo, na zadnji dan ruskih predsedniških volitev, vila nepregledna kača ljudi. Rusi, živeči v Nemčiji, so šli na volitve in še zlasti protestirat proti režimu Vladimirja Putina. Tisti, ki ne podpirajo Putina, so oddali svoj glas, čeprav zelo dobro vedo, da ne šteje nič. Na volitvah namreč lahko kandidirajo samo tisti, ki jim to dovoli Putin, ne pa tudi neodvisni kandidati iz dejanske opozicije. Ti gnijejo v zaporih ali pa jih je Putinov režim ubil.