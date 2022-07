Čehinja, ki je osvojila Trumpa in Ameriko

V nadaljevanju preberite:

Vsakdo si zasluži še eno priložnost, je Ivana Trump leta 2002 v publikaciji Globe svetovala moškemu, ki jo je spraševal za nasvet po ljubezenski aferi svoje žene in matere svojih štirih otrok. Prva žena nepremičninskega magnata in kasnejšega predsednika ZDA Donalda Trumpa ter mati njegovih treh najstarejših otrok je v življenju dobila veliko priložnosti. Odlična smučarka, ki je iz rodne Češkoslovaške emigrirala v New York, je bila tudi sposobna poslovna ženska in celo amaterska psihologinja pa še štirikrat poročena in ločena, zadnjič s četrt stoletja mlajšim italijanskim igralcem.