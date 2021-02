Cepivo kot politično orodje lahko hitro postane – orožje

Na območje Gaze, kjer pod skoraj popolno izraelsko in egiptovsko blokado, ki traja že od leta 2007, živita več kot dva milijona ljudi, je v sredo po dolgih tednih nestrpnega čakanja vendarle prispelo prvih 2000 odmerkov cepiva proti novemu koronavirusu. Gre za cepivo sputnik V, ki so ga palestinskim oblastem v Ramali dostavili iz Rusije. Izraelske oblasti so – zaradi političnih razlogov: približevanje parlamentarnih volitev – dolgo časa zavlačevala z izdajo dovoljenja za dostavo cepiva v največji odprt zapor na svetu.