Češko in Poljsko prizadele poplave, brez elektrike ostalo več deset tisoč ljudi

Na Češkem se zaradi obilnih padavin danes že spopadajo s poplavami, brez elektrike pa je zaradi neurij ostalo več deset tisoč ljudi. O poplavah poročajo tudi s Poljske, kjer ponekod na jugu države že evakuirajo prebivalce, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Vremenoslovci pričakujejo, da se bo deževje še nadaljevalo.

Zaradi podrtih dreves, razmočenih tal in močnega vetra je na Češkem brez elektrike ostalo več kot 60.000 gospodinjstev. Najbolj prizadeto je območje okoli mesta Usti nad Labo na severozahodu države na meji s Saško, kjer je brez elektrike ostalo več kot 20.000 gospodinjstev.

Močno deževje je povzročilo naraščanje vodostaja ene od največjih čeških rek Laba, oblasti pa so za približno 20 rek in potokov razglasile tretjo stopnjo poplavne ogroženosti, poročanje češke tiskovne agencije CTK povzema dpa.

Zaradi narasle reke Vltave se na poplave pripravljajo tudi v Pragi, kjer so začasno ustavili ladijski promet.

Močno deževje je prizadelo tudi Romunijo. FOTO: Galati Inspectorate For Emergenc/Reuters

Po napovedih meteorologov naj bi se vodostaji rek na Češkem še dvignili. Na nekaterih območjih je od petka padlo od 50 do 110 litrov padavin na kvadratni meter.

Reke so začele prestopati bregove tudi v regiji Opole na jugozahodu Poljske, gasilci pa so se morali odzvati na okoli 400 klicev na pomoč.

V eni od vasi ob meji s Češko so morali evakuirati približno 400 prebivalcev. Območje je obiskal tudi poljski notranji minister Tomasz Siemoniak. Na družbenem omrežju X je davi objavil fotografije reševanja in sporočil, da so v vas poslali približno 100 gasilcev in 60 policistov.

Lokalne meteorološke postaje so v petek ocenile, da bi lahko v 72 urah v gorovju na poljsko-češki meji padlo do 400 litrov dežja na kvadratni meter. V nedeljo bi lahko postale kritične tudi razmere na vzhodu sosednje Nemčije.