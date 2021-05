Civilisti plačujejo strahotno ceno boja za oblast

Izraelska vojska je danes že sedmi dan zapored silovito bombardirala cilje na območju Gaze – v tednu dni je bilo v Gazi ubitih že 188 ljudi, večinoma civilistov. Med njimi je bilo po zadnjih podatkih kar 55 otrok. Iz Gaze proti izraelskim mestom, kjer tulijo sirene, nikoli do zdaj ni poletelo toliko raket. V zadnjem tednu dni je bilo ubitih deset Izraelcev. Nasilje se še naprej širi tudi v mešanih judovsko-arabskih mestih in na okupiranem Zahodnem bregu, kjer so izraelske sile ubile dvanajst Palestincev.



Kljub vse bolj glasnim pozivom mednarodne skupnosti, ki je izbruh brutalnega nasilja v Izraelu in Palestini prvih nekaj dni le nemo opazovala, tu velja omeniti predvsem Združene narode, kjer bo nocoj s hudo zamudo vendarle zasedal varnostni svet, in Evropsko unijo, katere zunanji ministri se bodo sešli šele v torek (!), izraelsko bombardiranje območje Gaze, največjega odprtega zapora na svetu, še naprej stopnjuje.