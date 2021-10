Člani morebitne semaforske koalicije bodrijo drug drugega

V nadaljevanju preberite:

Nemške stranke, ki bi utegnile sestavljati tako imenovano semaforsko koalicijo, tečejo nov krog pogovorov, tokrat trostranskih. A ker so razlike med programskimi točkami med njimi velike in se nakazujejo izjemno zahtevna pogajanja, pred začetkom pogovorov SPD, Zeleni in liberalna FDP druga drugo bodrijo in poudarjajo skupne točke. Nenazadnje imajo veliko odgovornost do volivcev, ki si večinsko želijo prav semaforske koalicije na čelu s kanclerjem Olafom Scholzem.