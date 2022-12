Članice EU kljub nasprotovanju Madžarske potrdile novo pomoč Ukrajini

Države članice EU so danes odobrile makrofinančno podporo Ukrajini v višini 18 milijard evrov za prihodnje leto, so sporočili iz Bruslja. To odločitev so sprejeli kljub nasprotovanju Madžarske, ki soglasno odločitev blokira zaradi zadrževanja evropskih sredstev. Madžarski premier Viktor Orbán tovrstno interpretacijo sicer zavrača.

Kot so sporočili iz Bruslja, je Svet dosegel dogovor o zakonodajnem paketu, ki bo EU omogočil pomoč Ukrajini v letu 2023. Svet je odločitev sprejel po pisnem postopku in bo predlog posredoval Evropskemu parlamentu, ki bi ga lahko nato potrdil že prihodnji teden.

Paket omogoča strukturno rešitev

»Ukrajina lahko računa na EU. Še naprej bomo podpirali Ukrajino, tudi finančno, dokler bo treba. Zakonodaja, ki smo jo danes sprejeli, pomeni, da lahko Ukrajina računa na redno finančno pomoč EU vse leto 2023,« je ob tem sporočil češki finančni minister Zbynek Stanjura.

Paket omogoča strukturno rešitev za finančno podporo Ukrajini, pojasnjujejo in dodajajo, da bodo posojila v višini 18 milijard evrov imela 10-letno obdobje vračanja. »Države članice bodo krile večji del stroškov obresti prek zunanjih namenskih prejemkov. Jamstva za ta posojila bodo zagotovljena bodisi iz proračuna EU bodisi s strani držav članic,« so dodali.

Kar je bilo sprva mišljeno kot paket pomoči, ki bi terjal soglasno podporo vseh 27 članic, je tako na koncu postal sistem posojil, za katera bodo lahko v primeru nadaljnjega nasprotovanja Madžarske jamčile posamezne države članice, pojasnjuje nemška tiskovna agencija dpa.

Madžarska je namreč na srečanju finančnih ministrov povezave v ponedeljek vztrajala pri blokadi pomoči Ukrajini, svojo podporo pa pogojevala z izplačilom evropskih sredstev, ki jih ne prejme zaradi nespoštovanja načel vladavine prava.

Orbán je sicer poročila o madžarskem vetu označil za lažne novice, češ da je njegova država pripravljena nameniti finančno pomoč Ukrajini, a na bilateralni ravni.