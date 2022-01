Covid-19 že drugič zapored zasenčil silvestrovanja po svetu

Svet je v leto 2022 večinoma vstopil brez velikih praznovanj na prostem, kjer pa so ta le potekala, so jih večinoma zaznamovali ukrepi za zajezitev pandemije covida-19. Med tistimi, ki se množičnim vstopom v novo leto vendarle niso odpovedali, vsaj ne povsem, so bili med drugim v New Yorku, Sydneyju, Madridu, Beogradu, Moskvi in Istanbulu.

Mesto New York je kljub krepitvi pandemije zaradi koronavirusne različice omikron praznovalo prihod novega leta s tradicionalnim spuščanjem šesttonske kristalne krogle na Times Squaru. Znamenito praznovanje na prostem, ki je do izbruha pandemije vsako leto privabilo skoraj dva milijona ljudi, je bilo tokrat sicer omejeno na 15.000 cepljenih proti covidu-19, ki so morali poleg tega nositi zaščitne maske.

Lani na tradicionalnem newyorškem silvestrovanju na prostem ni bilo skoraj nikogar, razen nekaj zdravstvenih delavcev, ki so jih posebej izbrali za to priložnost. Tudi letos je bilo spuščanje krogle pod vprašajem, saj New York - podobno kot številni drugi deli ZDA - zaradi omikrona beleži rekorden porast okužb z novim koronavirusom.

Francoska, nemška, italijanska, avstrijska in britanska prestolnica, običajno znane po velikih silvestrskih praznovanjih na prostem in ognjemetih, so bile med tistimi mesti, ki so se tovrstnemu praznovanju tokrat odpovedale. V Parizu osrednjega ognjemeta ni bilo, na slovitih Elizejskih poljanah pa je bilo celo prepovedano nazdravljanje s šampanjcem. Kljub temu se je tam ponoči zbrala velika množica ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije. Eifflov stolp pa je bil tokrat obarvan v modro z zvezdicami EU, saj je Francija z današnjim dnem od Slovenije prevzela polletno predsedovanje Svetu EU.

Precej podobno je bilo v Rimu, Berlinu in na Dunaju - čeprav se je, kot poročajo tuji mediji, tudi po zaslugi toplega vremena na ulice teh mest vendarle odpravilo kar precej ljudi -, ne pa tudi v Madridu, kjer je kljub prav tako rekordnemu številu okužb na račun hitrega širjenja omikrona na osrednjem trgu Puerta del Sol novo leto pričakalo kakih 7000 ljudi.

V brazilskem Riu de Janeiro slovite zabave na plaži Copacabana tokrat ni bilo. FOTO: Ricardo Moraes/Reuters

Skupno bo poslavljanje od starega leta na svetu trajalo kar 26 ur. FOTO: Anwar Amro/Afp

V Londonu so sicer pripravili ognjemet, a v manjšem obsegu kot v preteklosti in ob pozivu pristojnih, naj si ga ljudje raje kot v živo ogledajo na televizijskih zaslonih. Za uvod v okrnjeno pirotehnično predstavo, ki so jo snemali s pomočjo dronov, je 12-krat zadonelo v Big Benu. Združeno kraljestvo je silvestrovo tako tokrat v skladu s pričakovanji praznovalo precej umirjeno, z zaprtimi nočnimi klubi in omejitvami druženja na Severnem Irskem, Škotskem in v Walesu. V Angliji se za zaostrovanje ukrepov niso odločili, tako da je v mestih, kot so Manchester, Newcastle in Birmingham, vendarle bilo vsaj malo bolj veselo.

Bolj živahno je bilo med drugim v Moskvi, kjer so novo leto pričakali dve uri prej kot v državah s srednjeevropskim časom in ob precej nižjih temperaturah. V Rusiji večjih omejitev zaradi pandemije ni bilo, velike ognjemete so pripravili v več kot 60 mestih po vsej državi. Na moskovskem Rdečem trgu se je zbralo na tisoče ljudi.

Brez večjih omejitev je bilo tudi v Beogradu in Zagrebu. V srbski prestolnici, kjer so se zbrali številni turisti, tudi slovenski, je pred poslopjem skupščine potekal velik koncert. Zbrane je navdušil tudi ognjemet. Zagrebčani so se tradicionalno zbrali na Trgu bana Jelačića, tokrat ob glasbi skupine Psihomodo Pop. Za vstop na osrednji prostor so bila sicer obvezna covidna potrdila.

Veselo je bilo prav tako v več turških mestih, med drugim v Istanbulu. Ognjemet si je bilo za razliko od lani znova v živo ogledati v avstralski metropoli Sydney pri tamkajšnji operni hiši. Kdor je želel ta znameniti dogodek doživeti na samem kraju, je moral sicer kupiti vstopnico za eno od okoli 30 razglednih točk. V Združenih arabskih emiratih, ki ima enega najvišjih deležev precepljenosti proti covidu-19, so silvestrovanja potekala brez vsakršnih omejitev. Na najvišji stolpnici na svetu Burdž Kalifa so ponovno pripravili kar 12 minut trajajoč laserski spektakel in ognjemet, ki je razsvetlil nebo tri kilometre visoko.

Množične prireditve ob prehodu v novo leto so med drugim pripravili še na Tajskem in na Tajvanu, medtem ko so na Kitajskem v leto 2022 vstopili s številnimi omejitvami zaradi pandemije covida-19. Več mest se je odpovedalo ognjemetom in večjim praznovanjem, vključno s Pekingom, Nanjingom in Wuhanom. Za Kitajce silvestrovo sicer ni posebej pomemben praznik. Po njihovem tradicionalnem luninem koledarju se bo novo leto začelo šele februarja.

Ognjemet nad Mosulom. FOTO: Zaid Al-obeidi/Afp

Kot prvi so sicer v petek ob 11. uri po srednjeevropskem času v leto 2022 vstopili na tihomorskih otokih Samoa in Kiribati, sledila jim je Nova Zelandija. Kot zadnja bosta leto 2021 danes ob 13. uri po srednjeevropskem času zapustila nenaseljena tihomorska Bakerjev otok in Howlandov otok. Skupno bo tako poslavljanje od starega leta na svetu trajalo kar 26 ur.