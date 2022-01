Cvetlični lonec, v katerem raste črno cvetje sovraštva in nevarnih politik

V nadaljevanju preberite:

Več kot tona človeških las, 110.000 čevljev. Blizu 50 kilogramov očal, 379 uniform z belimi in zelenimi črtami, 246 molitvenih šalov. Tri tisoč osemsto kovčkov. Praznih. V njih so taboriščniki s seboj prinesli vse, kar jim je uspelo na hitro pograbiti, ko so ponje prišli SS-ovci. V času, ki je minil od takrat, so bili ubiti ali so umrli.