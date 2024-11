Von der Leynova: Marta Kos s svojimi bogatimi izkušnjami prava za nalogo

V evropskem parlamentu bodo danes ob 12. uri glasovali o potrditvi nove evropske komisije. Pričakovano je, da bo komisarska ekipa Ursule von der Leyen dobila široko podporo parlamentarcev.

Podpirajo jo desnosredinska EPP, socialisti in liberalci, del Zelenih pa tudi nekaj nacionalnih delegacij v skupini desničarskih konservativcev in reformistov (ECR), med njimi tudi Bratje Italije Giorgie Meloni. Ni še znano, kako bodo glasovali evropski poslanci iz vrst SDS. Ti so ostro nasprotovali komisarski kandidatki iz Slovenije Marti Kos, ki bo prevzela resor širitve.

Evropski poslanec SD Matjaž Nemec je napovedal, da se bo pri glasovanju vzdržal. »Sestava nove evropske komisije je prej kot rezultat vsebinskega premisleka o najbolj perečih izzivih Unije skupek očitnega in s prelomljenimi obljubami prežetega političnega pragmatizma Ursule von der Leyen,« je dejal. Očital ji tudi dvoličnost glede vojne na Bližnjem vzhodu in Ukrajini.

Razprava se je začela z nagovorom predsednice evropske komisije. Od slovenskih poslancev bo v razpravi nastopila Romana Tomc (SDS).

Kot prvo večjo pobudo v novem mandatu je von der Leynova navedla kompas za konkurenčnost, ki bo okvir dela do konca mandata. Temeljil bo na treh stebrih poročila Maria Draghija o konkurenčnosti Evropske unije: »Prvi je odpravljanje inovacijske vrzeli z ZDA in Kitajsko. Drugi je skupni načrt za razogljičenje in konkurenčnost. Tretji je povečanje varnosti in zmanjšanje odvisnosti,« je naštevala predsednica evropske komisije.

Napovedala je, da bodo vztrajali pri ciljih evropskega zelenega dogovora. »A če hočemo biti pri tem prehodu uspešni, moramo biti bolj agilni ter bolje spremljati ljudi in podjetja na tej poti. Izkoristiti moramo naše tradicionalne prednosti – našo industrijo, majhna in srednja podjetja, naše inovatorje in naše delavce,« je dejala. V prvih stotih dneh mandata bo evropska komisija predlagala dogovor o čisti industriji.

Komisarski ekipi se obeta široka podpora parlamentarcev. FOTO: Johanna Geron/Reuters

Sklicala bo tudi strateški dialog o prihodnosti avtomobilske industrije v Evropi. Vključili bodo vse zainteresirane strani za skupno mizo, da bi si prisluhnili in da skupaj oblikujejo rešitve, saj ta industrija doživlja globok in prelomni prehod. »Evropska avtomobilska industrija je evropski ponos. Od nje je odvisnih na milijone delovnih mest. In skupaj moramo poskrbeti, da se bo prihodnost avtomobilov še naprej pripravljala v Evropi,« je povedala.

Ursula von der Leyen je dejala, da bodo države kandidatke na poti proti EU na vsakem koraku podpirali na podlagi njihovih dosežkov, dokler ne bodo pripravljene na vstop v našo Unijo. »Marta Kos je s svojimi bogatimi izkušnjami prava za to nalogo,« je dejala. »Naj ne bo dvoma: hočemo, da bo Ukrajina del EU. Tako bo na strani Ukrajine, dokler bo treba,« je še dodala.

Zavzela se je tudi za večja vlaganja v obrambo in sodelovanje z Natom. »Rusija porabi do devet odstotkov svojega BDP za obrambo. Evropa v povprečju porabi 1,9 odstotka. V tej enačbi je nekaj narobe,« je ocenila.