»Če se bo Evropa zaprla vase, nas bo še teplo«

Evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič je ob koncu mandata opozoril, da bi premik na desno v EU in zmaga Donalda Trumpa v ZDA utegnila negativno vplivati na preventivna prizadevanja za zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov in ohranjanje biotske raznovrstnosti.

»Če tega ne bomo naredili in bomo zaostajali, bo neugodnih vremenskih pojavov še več in še bolj intenzivni bodo. Zelo intenzivni pa so že zdaj,« je dejal v pogovoru s slovenskimi dopisniki na sedežu evropske komisije v bruseljski palači Berlaymont.