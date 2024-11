Petletka v nedrjih desnice

V pismu iz Bruslja preberite:

Na sedežih vodilnih institucij EU v Bruslju so bile na predvečer 1000. dne od začetka ruske invazije Ukrajino projicirane velike zastave. Dogajanje so spremljale velike geste solidarnosti, evropski parlament se je zbral na posebnem zasedanju, ki ga je po videopovezavi nagovoril ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Podobni prizori in geste so prihajali še iz številnih evropskih držav.

Intenzivnost izgublja tudi skušnjava dela evropske politike, predvsem na levici, ki bi v zameno za mir zadovoljila Putinove apetite (četudi le navidezno ali na kratki rok). Bolj uspešen je Putin pri propagandnem igranju na karto strahu in groženj z jedrskim orožjem, kadar bi ukrajinski branilci lahko dobili v roke novo oborožitev za bolj uspešno obrambo pred agresorjem. Pri vojaški pomoči Ukrajincem ima EU že tako ozek manevrski prostor,