Vse nared za Von der Leyen 2.0

V nadaljevanju preberite:

Po daljših političnih zapletih je voditeljem osrednjih političnih skupin evropskega parlamenta (desnosredinske EPP, socialistov in liberalnega Renew) le uspelo doseči soglasje o vseh šestih prihodnjih podpredsednikih evropske komisije in komisarskem kandidatu Viktorja Orbána Olivérju Várhelyiju, ki prevzema področji zdravja in dobrobiti živali. To bo uradno potrjeno na zasedanjih koordinatorjev političnih skupin v odborih po 19. uri.