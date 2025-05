Dan osvoboditve izpod poraženih osvoboditeljev

V nadaljevanju preberite:

Številni opazovalci so bili presenečeni, ker je prvo neposredno srečanje med dvema stranema, odkar je ameriški predsednik Donald Trump dvostranske odnose usmeril v trgovinsko vojno, tako hitro obrodilo sadove. Bessent je srečanje poimenoval »bistveni napredek«, He Lifeng pa »glavni konsenz« in »pomemben korak k reševanju različnih stališč«. Vse to pomeni, da je odprta pot do nadaljnjih kompromisov. Za globalno gospodarstvo je to trenutno najbolj pomembno. Trgi na vzhodu in zahodu so oživeli in prebudilo se je upanje, da kljub vsemu ne bo globalne recesije. Pa vendar med Kitajsko in ZDA obstajajo strukturni problemi, ki jih ni mogoče odpraviti zgolj z znižanjem carin niti z njihovo popolno odpravo.