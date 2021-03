Dan sramote in velika dilema Zahoda

V nadaljevanju preberite:

Vsi demonstranti, ki se bodo udeležili pouličnih protestov proti vojaški hunti, tvegajo, da bodo ustreljeni »v glavo ali hrbet«, je pred dnevom oboroženih sil, ki so ga v Nepjidoju z veliko vojaško parado proslavili v soboto, zagrozila burmanska oblast. To je bila hkrati edina obljuba, ki jo je hunta izpolnila. V več mestih po državi so s streli v hrbet ali glavo ubili 119 demonstrantov. Prelivanje krvi se je nadaljevalo v nedeljo, ko je bilo ubitih še devet ljudi.