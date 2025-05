Dan zmagal v Romuniji v veliko olajšanje zmernim silam v EU

V nadaljevanju preberite:

Romunija je po intenzivni predvolilni kampanji, v kateri je kazalo, da bodo volivci ustoličili še enega desničarskega populista na čelo članice Evropske unije in zveze Nato, presenetila in izvolila sredinskega predsednika. Čeprav je v prvem krogu zasedel drugo mesto, je zmerni župan Bukarešte Nicușor Dan ob rekordni, 65-odstotni volilni udeležbi zbral 53,8 odstotka glasov, njegov tekmec, skrajnež George Simion, je dobil 46,2 odstotka glasov in priznal poraz.