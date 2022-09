V Tokiu državniški pogreb umrlega premiera Šinza Abeja

Na Japonskem so pripravili državno pogrebno slovesnost za nekdanjim japonskim premierom Šinzom Abejem, ki je julija na predvolilnem shodu v mestu Nara podlegel pod streli atentatorja. Na slovesnost je prispelo okoli 4300 gostov, tudi okoli 700 tujih. Med njimi je predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič.

Predsednica DZ se je udeležila tudi sprejema, ki ga je priredil japonski premier Fumio Kišida, ter se srečala z japonskim zunanjim ministrom Jošimaso Hajašijem in Abejevo vdovo. V slovenski delegaciji je sicer bil tudi nekdanji premier Miro Cerar. Japonska vlada je namreč na pogrebno slovesnost povabila tudi vse nekdanje predsednike držav in vlad, ki so se v preteklosti srečali z Abejem.

Poklonila se je tudi Kamala Harris. FOTO: Leah Millis/Reuters

Abejev pepel, ki ga je nosila njegova vdova Akie, so najprej prinesli v dvorano Budokan v Tokiu, kjer je v čast ubitemu nekdanjemu voditelju zadonela salva iz 19 topov. Pred dvorano se je v vrsto postavilo na tisoče Japoncev, ki so se nato v dveh žalnih šotorih poklonili pokojniku.

Kišida poudaril pomen Abejeve zapuščine Na slovesnosti je med drugim spregovoril trenutni japonski premier Kišida, ki je v na trenutke zelo osebnem poklonu poudaril »pomembno in neprimerljivo Abejevo zapuščino«, poroča britanski BBC. Po premierovi oceni je Abe povečal mednarodno prepoznavnost Japonske in njeno gospodarsko moč. »Gospod Abe, vaše življenje bi moralo biti veliko, veliko daljše. Potrebovali smo vas veliko, veliko dlje. Neutrudno ste delali in izčrpali vso svojo energijo za Japonsko in svet,« je dejal Kišida. Abeju so se poklonili tudi člani japonske cesarske družine, med njimi kronski princ Fumihito in princesa Kiko.

Slovesnosti so se med drugim udeležili tudi podpredsednica ZDA Kamala Harris, predsednik Evropskega sveta Charles Michel ter premieri Južne Koreje, Indije in Avstralije.

Slovesnost poteka ob strogih varnostnih ukrepih. Za varnost skrbi kar 20.000 policistov.

Državna pogrebna slovesnost za Abejem je sicer povzročila precej nejevolje v državi. Vlada pod vodstvom Kišide je za slovo od dolgoletnega japonskega premiera namenila kar 1,7 milijarde jenov (12 milijonov evrov), čemur glede na javnomnenjske raziskave nasprotuje več kot polovica Japoncev. To je vplivalo tudi na priljubljenost premiera in vlade, še poroča DPA.

Japonski premier Fumio Kišida je za pogreb odštel veliko državnega denarja. FOTO: Reuters

Poleg tega so se prebivalci Tokia julija že poslovili od Abeja. Mimohoda mrliškega voza po ulicah Tokia se je udeležilo več tisoč ljudi. Sam pogreb pa je potem potekal v družinskem krogu.

Abe je bil sicer japonski premier z najdaljšim neprekinjenim mandatom. Na položaju premiera je bil leta 2006 in nato znova od leta 2012 do leta 2020. 8. julija ga je na predvolilnem shodu v mestu Nara ustrelil in ubil nekdanji pripadnik japonske mornarice.