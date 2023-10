Nagrada za ekonomijo Claudii Goldin s Harvarda

Nagrado švedske centralne banke v spomin na Alfreda Nobela za dosežke v ekonomski znanosti, kot se imenuje Nobelova nagrada za ekonomijo, prejme Claudia Goldin s harvardske univerze za raziskave o položaju žensk na trgu dela. Nagrajenka proučuje, kaj ustvarja razlike med spoloma pri zaslužku in vključenosti na trgu dela.

»V zadnjem stoletju se je delež žensk v plačanem delu v številnih državah z visokim dohodkom potrojil. To je ena največjih družbenih in gospodarskih sprememb na trgu dela v sodobnem času, vendar pomembne razlike med spoloma ostajajo. V osemdesetih letih je bil v raziskavah prvič sprejet celovit pristop k razlagi virov teh razlik. Raziskava Claudie Goldin nam je dala nove in pogosto presenetljive vpoglede v zgodovinske in sodobne vloge žensk na trgu dela,« so poudarili v odboru za nagrade.

V utemeljitvi so še zapisali, da je Claudia Goldin »podala prvo celovito poročilo o zaslužkih žensk in udeležbi na trgu dela skozi stoletja. Z brskanjem po arhivih ter zbiranjem in popravljanjem zgodovinskih podatkov je lahko predstavila nova in pogosto presenetljiva dejstva. Dejstvo, da so ženske izbire pogosto bile in ostajajo omejene s poroko ter odgovornostjo za dom in družino, je v središču njenih analiz in razlagalnih modelov.

Njeni vpogledi segajo daleč onkraj meja ZDA in podobne vzorce opažamo v številnih drugih državah. Njene raziskave nam omogočajo boljše razumevanje trgov dela včeraj, danes in jutri.«

Claudija Goldin je sicer šele tretja ženska, ki je prejela to prestižno priznanje. Pred njo sta bili prejemnici Elinor Ostrom (2009) in Esther Duflo (2019)

Lani so to nagrado, ki jo podeljujejo od leta 1969, prejeli trije ameriški ekonomisti za raziskave s področja bank in finančnih kriz: Ben Bernanke z institucije Brookings, sicer nekdanji predsednik ameriške Federal Reserve, Douglas Diamond z univerze v Chicagu in Philip Dybvig z univerze v St. Louisu. Kot je bilo zapisano v obrazložitvi nagrade, je njihovo raziskovalno delo »ključno za izboljšanje našega razumevanje bank, bančne regulacije, bančnih kriz in upravljanja finančnih kriz. Raziskave letošnjih nagrajencev so zelo koristne za vse nas, saj zmanjšujejo tveganje, da se finančne krize razvijejo v dolgoročne depresije z resnimi posledicami za družbo.«

Več sledi ...