Danska preiskuje izvor brezpilotnikov nad pristaniščem v Baltskem morju

Danska policija preiskuje izvor večjega števila brezpilotnih letalnikov, ki so jih v petek zvečer opazili nad pristaniščem blizu mesta Koge, približno 40 kilometrov južno od Koebenhavna, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Za zdaj ni znano, kdo je brezpilotnike poslal tja ter od kod in s kakšnim namenom.

Policijska patrulja je bila v petek zvečer poslana v pristanišče v mestu Koge, potem ko so prejeli poročilo o nenavadni aktivnosti brezpilotnih letalnikov na tem območju. Tudi policisti so opazili štiri, ki so nato z veliko hitrostjo izginili v smeri Baltskega morja.

Po navedbah danske policije trenutno ni jasno, od kod so prišli brezpilotniki, kdo jih je poslal nad to območje in zakaj. Povedali so, da so o incidentu obvestili tudi dansko notranjo obveščevalno službo PET.

Do incidenta prihaja v času, ko v državah ob Baltskem morju narašča zaskrbljenost zaradi domnevnih ruskih sabotaž. V zadnjih mesecih so namreč odkrili poškodbe na več podmorskih kablih, vključno s podmorskim električnim kablom EstLink 2 med Finsko in Estonijo.