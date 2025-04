Igra, ki ni v evropskem DNK

V nadaljevanju preberite:

Kdor je srečeval visoke predstavnike ameriške administracije, ki so nekdaj prihajali v Bruselj, se je lahko prepričal, da sta njihovo občasno aroganco spremljali podkovanost in retorična izpiljenost. Tudi v prvem mandatu Donalda Trumpa so bili okoli njega še izkušeni politiki, ki so bolje kot predsednik vedeli, kaj se dogaja v Evropi in svetu.

Bolj črnogledi glede Trumpovega netenja trgovinskih vojn jih že primerjajo s 30. leti prejšnjega stoletja, ko je zvišanje carin poglobilo gospodarsko krizo in vodilo k političnim skrajnostim. Trumpa, ki si svet poenostavljeno predstavlja kot igro z ničelno vsoto, v kateri vse, kar dobiš, druga stran izgubi, ne zanima politika kompromisa, ki je zapisana v DNK bruseljskega odločanja