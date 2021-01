Del države v karanteno po eni okužbi

7.30 Zahodna Avstralija se zapira



Zahodna Avstralija je uvedla pet dnevno karaneteno za velemesto Pert, regijo Peel in jugozahodni del države, po tem, ko je bil hotelski delavec na testu za covid-19 pozitiven. Premier zvezne države je prepovedal vse nenujne izhode iz domov, zaprte ostajajo šole in bari. Maske bodo obvezne.



7.15 Von der Leyenova danes z direktorji farmaciskih podjetji



Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se bo danes na virtualnem srečanju sestala z izvršnimi direktorji farmacevtskih podjetij, s katerimi je Evropska unija sklenila pogodbe o dobavi cepiv proti covidu-19. Srečanje bo potekalo v luči zamud pri dobavi cepiv in cepljenju. EU je pogodbe o nakupu cepiva sklenila s šestimi dobavitelji. To so Pfizer in BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica, ki je del ameriške skupine Johnson & Johnson, in CureVac. Skupaj je naročila 2,3 milijarde odmerkov cepiva.

