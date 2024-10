Deli Bosne in Hercegovine pod vodo, ujma zahtevala več življenj

Obilne padavine, ki so v zadnjih dneh zajele regijo, povzročajo težave v delih Bosne in Hercegovine. Najhuje je na območju Jablanice in Konjica na severu Hercegovine, kjer so nastali poplave, zemeljski plazovi in skalni podori. Še naprej rastejo tudi vodostaji nekaterih rek na Hrvaškem, a pristojni poplav ne pričakujejo.

»V Jablanico trenutno ne morete vstopiti ali izstopiti,« je sporočila tamkajšnja gorska reševalna služba in dodala, da je mesto povsem odrezano od sveta, saj je promet proti Sarajevu in Mostarju zaradi poplav in plazov prekinjen. Ponekod so prekinjene tudi telekomunikacijske povezave.

Po oceni civilne zaščite poplave in zemeljski plazovi na območju ogrožajo veliko število ljudi. Ujma je menda že zahtevala tudi žrtve, vendar njihovo število za zdaj ni znano. Vlada Hercegovsko-neretvanskega kantona je razmere razglasila za kritične. Dodatno skrb vzbujajo napovedi novih nalivov, poročajo regionalni mediji.

Poplave v Kiseljaku FOTO: Rusmir Smajilhodzic/AFP

»Obilne padavine, ki so sinoči zajele večji del BiH, so povzročile veliko težav. Na območjih, kjer dežuje, voznike pozivamo, naj vozijo maksimalno previdno in naj vožnjo prilagodijo trenutnim razmeram na cestah,« so opozorili v bosansko-hercegovskemu avto-moto klubu.

Medtem še vedno naraščajo tudi vodostaji Save, Kolpe, Odre, Korane ter Otuče in Zrmanje na Hrvaškem. Čeprav so se nekatere od njih razlile, so razmere pod nadzorom. Pristojni poplav ne pričakujejo. Za polovico države sicer velja rdeče vremensko opozorilo. Zaradi neugodne vremenske napovedi so rdeče opozorilo izdali tudi v Črni gori.