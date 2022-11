Demokrati obdržali prevlado v senatu

Po veliki večni preštetih glasov v ameriški Nevadi so medijske projekcije razglasile zmago demokratske senatorke Catherine Cortez Masto nad republikanskim izzivalcem Adamom Laxaltom. »Hvala, Nevada!« je tvitnila zmagovalka, v republikanskem taboru pa vrvi. Eni za odmevne poraze obtožujejo prejšnjega predsednika Donalda Trumpa, ta spet sumi volilne prevare.

Demokrati bodo že z zmago v Nevadi ponovno prevzeli odločanje v senatu, saj jim pri glasovanjih pomaga podpredsednica Kamala Harris, v drugem krogu glasovanja v Georgiji med njihovim Raphaelom Warnockom in republikancem Herschlom Walkerjem pa bodo v začetku decembra morda dobili še en sedež. Za republikance ni več zanesljiva niti zmaga v predstavniškem domu, kjer v nekaterih nihajnih zveznih državah tudi še niso prešteli vseh glasov.

Republikanski kandidat Adam Laxalt ni uspel spodnesti demokratske senatorke Nevade Catherine Cortez Masto. Foto Carlos Barria/Reuters

»Tri stvari so nam pomagale zagotoviti prevlado v senatu,« je komentiral sedanji in prihodnji voditelj večine Chuck Schumer. »Prvič odlični kandidati, drugič naša agenda in naši dosežki in tretjič so Američani zavrnili protidemokratične, ekstremistične »mage« republikance.« Tudi v ameriški konservativni stranki je vse več javnega nasprotovanja očetu gibanja »naredimo Ameriko spet veliko« Trumpu, ki je podprl številne republikanske kandidate na torkovih vmesnih volitvah za kongres, guvernerska mesta in lokalne položaje, z Adamom Laxaltom vred.

Trump za torek naznanja pomembno sporočilo, ki bo najbrž napoved ponovne predsedniške kandidature, mnogi republikanci pa bi za svojega kandidata na volitvah leta 2024 raje videli floridskega guvernerja Rona DeSantisa. Ta je v torek več kot prepričljivo ponovno zmagal za guvernersko palačo v Tallahasseeju, za nekatere pa bi bilo takšno obračunavanje v republikanski stranki še bolj voda na mlin demokratom.

Skrajna desnica je prepričana, da so ti tako kot leta 2020 po zmagi demokratskega predsednika Joeja Bidna nad Trumpom zmagali z volilnimi prevarami. Razširjajo teorije zarote, da so v nihajnih zveznih državah, kot sta Nevada in Arizona, dneve po končanju volitev preštevali glasovnice predvsem zato, da so jih dodajali za demokrate.

Prejšnji republkanski predsednik Donald Trump je novinarjem odgovarjal na svojem floridskem posestvu Mar-a-Lago, kjer je konec tedna proslavljal poroko hčerke Tiffany. Foto Ricardo Arduengo/Reuters

Pred volitvami je velika večina raziskav javnega mnenja zaradi visoke inflacije, kriminala in priseljevanja ter Bidnove nizke priljubljenosti napovedovala republikansko zmago. Leva stran ameriškega političnega prizorišča pa je zelo motivirana za predsednikove reforme in mnoge, ki bi sicer morda ostali doma, so na volitve spravile omejitve umetne prekinitve nosečnosti po vrnitvi odločanja v zvezne države. Demokrate so podprli tudi številni mladi, pa čeprav je na koncu zvezno sodišče načrte za delni odpis študentskih dolgov razglasilo za nezakonite.