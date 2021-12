Denar je, gradbena mehanizacija čaka na pomlad

V nadaljevanju preberite:

Ob letošnjem božiču se je prvič po 141 letih zgodilo, da v osrednji zagrebški katedrali, stolnici Marijinega vnebovzetja in sv. Štefana in Ladislava, ni bilo praznične maše. Posledice potresa, ki je marca lani prizadel hrvaško glavno mesto, so še vidne, stolnico zagrebške nadškofije pa bodo začeli obnavljati v začetku prihodnjega leta. Obsežno prenovo bodo začeli tudi v Siško-moslavški županiji oziroma na območju Banije, ki jo je lani prav tako prizadel rušilni potres. Slabe volje pa je vse več