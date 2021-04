Deset ameriških diplomatov mora iz Rusije do 21. maja

Rusija je danes odredila desetim ameriškim diplomatom, do morajo do 21. maja zapustiti državo. Moskva je s tem odgovorila na izgon desetih ruskih diplomatov iz ZDA.ZDA so minuli teden uvedle sankcije proti Rusiji in izgnale deset ruskih diplomatov zaradi ruskega vmešavanja v ameriške volitve, kibernetskih napadov in drugih sovražnih dejavnosti.Rusija je takoj napovedala, da bo odgovorila z enakim ukrepom, danes pa je uradno sporočila, da je deset ameriških diplomatov razglasila za nezaželene osebe. Državo morajo zapustiti do 21. maja, so sporočili z zunanjega ministrstva v Moskvi.Gre za povračilni ukrep po sovražnih dejanjih ameriške strani proti številnim uslužbencem ruskega veleposlaništva v Washingtonu in ruskega generalnega konzulata v New Yorku, so dodali po poročanju tujih tiskovnih agencij.Odnosi med Rusijo in Zahodom so na najnižji ravni v zadnjih letih. Strani sta si v laseh zaradi ravnanja ruskih oblasti z opozicijskim politikom, kopičenja ruske vojske ob ukrajinski meji in serije vohunskih škandalov.Ruski predsednikje v današnjem nagovoru narodu posvaril zahodne države, naj v odnosih z Rusijo ne prestopijo skrajne meje. Očital jim je tudi, da za vse svoje težave krivijo Rusijo.