FOTO: Evgenia Novozhenina/Reuters

Ruski predsednikje v svojem letnem nagovoru predstavnikom ljudstva izjavil, da je v nekaterih državah postalo »spotikanje« ob Rusijo že nova športna panoga, njegova država, ki na mednarodnem prizorišču deluje »zadržano« in »skromno«, pa da bo v vsakem posamičnem primeru sama postavila »rdečo črto« v medsebojnih odnosih, ter se na dejanja tistih, ki »podirajo mostove«, odzvala »asimetrično, hitro in ostro«. Obljubil je, da bo organizatorjem provokacij proti Rusiji še žal, tako žal kot še nikoli.V nasprotju z lansko poslanico, v kateri je napovedal ustavne spremembe, sledil pa ji je odstop vlade, ali nastopom pred dvema letoma, v katerem je svet prestrašil z najsodobnejšim orožjem, je bil današnji Putinov nastop precej umirjen. Pravilno je napovedal tiskovni predstavnik Kremlja, da bo letošnja predsednikova poslanica predstavnikom ljudstva »postcovidna«. Kakor namreč kažejo javnomnenjske raziskave, je dosti več Rusov zaskrbljenih, da bodo izgubili delovna mesta in jim bo upadel življenjski standard (52 odstotkov), kakor da se bodo okužili s covidom-19 (36 odstotkov). Dolgoletni predsednik Ruske federacije, ki je imel tak nagovor že sedemnajstič, je že v ponedeljek na videokonferenci ministrom razložil, da se bo posvetil zlasti socialnim projektom in razvoju infrastrukture, takoj na začetku nastopa pa je poudaril, da bo govoril zlasti o razmerah v državi.Najprej je pozval vse državljane, naj se cepijo, da bodo lahko do jeseni v Rusiji dosegli »kolektivno imunost«. Potem pa je začel naštevati »korenčke«, ki jih je vlada pripravila za otroke, družine, nosečnice, malo in srednje gospodarstvo, razvoj infrastrukture v regijah, domačega turizma, šolskega in zdravstvenega sistema, podporo gradnji novih stanovanj, boj proti podnebnim spremembam, itn., itn. Tem temam je posvetil veliko večino svojega 78-minutnega nastopa.Mednarodnih vprašanj se je dotaknil le na koncu, ko je izjavil, da je v nekaterih državah povsem neutemeljeno obtoževanje Rusije postalo že nova športna panoga. Ni omenjal imen teh držav, okoli katerih po njegovih besedah tako kot okoli tigra Šir Kana v Knjigi o džungli Rudyarda Kiplinga krožijo in cvilijo mali šakali Tabaki, da bi zadovoljili svojega gospodarja. Kakor je povedal, se Moskva, ki noče »rušiti mostov«, odziva zadržano in včasih niti ne odgovarja na takšne izpade sovražnosti. A to ni dokaz njene nemoči, je pojasnil Putin in posvaril, da bo Rusija v vsakem konkretnem primeru sama določila, kje je »rdeča črta« v odnosih z drugimi državami, in se »asimetrično, hitro in ostro« odzvala proti tistim, ki pripravljajo provokacije proti njej. »Tem bo za to še žal. Tako žal kot še nikoli,« je dodal. Obsodil je tudi dvoličnost »kolektivnega Zahoda«, ki ni hotel niti opaziti tujih priprav na atentat na njegovega beloruskega kolegain ogromnega kibernetskega napada na belorusko infrastrukturo.