Deset vojnih ujetnikov iz Rusije, med njimi Hrvat, je že v Savdski Arabiji

Deset vojnih ujetnikov, ki so se v Ukrajini bojevali na strani ukrajinskih sil, je bilo v okviru izmenjave zapornikov med sprtima stranema premeščenih v Savdsko Arabijo, je danes sporočilo savdsko zunanje ministrstvo. Ujetniki, ki prihajajo iz ZDA, Maroka, Švedske, Hrvaške in Velike Britanije, so v savdsko prestolnico Rijad prispeli iz Rusije.

Savdske oblasti izpuščenim ujetnikom »omogočajo postopke za varno vrnitev v njihove države«, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v izjavi zapisalo savdsko zunanje ministrstvo. Do premestitve v zalivsko državo je prišlo po zaslugi kronskega princa Mohameda bin Salmana, de facto vladarja Savdske Arabije, so še zapisali v izjavi.

Velika Britanija in Hrvaška se zahvaljujeta Savdski Arabiji

Izpustitev britanskih zapornikov je pozdravila britanska premierka Liz Truss. »Izjemno dobrodošla je novica, da se bo pet britanskih državljanov, ki so jih proruske sile zadrževale v vzhodni Ukrajini, varno vrnilo, s čimer se bodo končali meseci negotovosti in trpljenja njih in njihovih družin,« je na Twitterju zapisala Trussova, ki se je ob tem ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu in Savdski Arabiji zahvalila za pomoč pri osvoboditvi ujetnikov. Med osobojenimi Britanci je tudi Aiden Aslin, ki so ga sprva obsodili na smrt. Osvobojena Američana sta Alexander Drueke in Andy Huynh.

FOTO: Saudi Press Agency via Reuters

Na izpustitev hrvaškega državljana Vjekoslava Prebega so se že tudi odzvali v Zagrebu, poroča hrvaški spletni portal N1.

»Vlada Republike Hrvaške skupaj z ministrstvom za zunanje zadeve že od prvega dne predano dela in sodeluje z ukrajinskimi organi pri osvoboditvi Prebega, o čemer sta se pogovarjala tudi predsednik vlade RH Andrej Plenković in ukrajinsko vodstvo med majskim obiskom v Ukrajini. Ob tem se zahvaljujemo Savdski Arabiji in prestolonasledniku Mohamedu bin Salmanu za angažiranost, kot tudi ukrajinski strani za sodelovanje in srčno pomoč pri reševanju tega primera,« so sporočili iz hrvaškega ministrstva za zunanje in evropske zadeve.

V torek je turški predsednik Recep Tayyip Erdoğan v pogovoru za ameriško televizijo PBS dejal, da sta se Rusija in Ukrajina dogovorili o izmenjavi 200 ujetnikov, kar naj bi bila ena največjih izmenjav v sedemmesečni vojni.

Erdoğan sicer ni navedel podrobnosti o izmenjavi, je pa ljudi, ki naj bi jih izmenjali, označil za talce. Ob tem ni navedel za kakšno število »talcev« naj bi šlo.