Desetletje sirske vojne je ukradlo prihodnost milijonov

Te dni mineva deset let od prvega vala protestov proti režimu sirskega predsednika Bašarja al Asada, ki so jih navdihnili protestniki v Tuniziji, Egiptu in Libiji. Protesti proti sirskim oligarhičnim oblastem, ki so več desetletij vladale s pomočjo brutalnih varnostno-obveščevalnih služb, so kmalu prerasli v najbolj srdit konflikt našega časa, ki traja še danes. Notranji sirski obračun so praktično takoj »ugrabili« regionalni in globalni igralci ter spremenili državo – z žrtvovanjem civilnega prebivalstva – v krvav geostrateški kotel.