Desetletnica stranke, ki sovraži migrante in ljubi Putina

Mineva deset let od ustanovitve skrajno desne nemške stranke Alternative za Nemčijo (AfD). Praznovanje obletnice so pospremili protesti, v stranki pa so prepričani, da bodo v ne tako oddaljeni prihodnosti sodelovali v nemški vladi. A ob deseti obletnici se zdi, da je stranka dosegla s svoj višek in se ustavila pri desetih odstotkih podpore. Stranko so v tem obdobju zaznamovali številni uspehi, predvsem na deželnih volitvah na vzhodu, kjer stranka dosega prek 25 odstotkov glasov, na drugi strani pa številne afere in preiskave notranje obveščevalne službe. V zadnjem letu se je stranka proslavila še kot trdna zagovornica ruskega predsednika Vladimirja Putina in njegove agresije na Ukrajino.