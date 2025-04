Dialog s prihodnostjo v viharju nad našimi glavami

V nadajevanju preberite:

Je to mogoče? Je to resnično? Občutek potresa sredi pandemije, katastrofe sredi katastrofe, ni popustil niti naslednji dan, ko je kaos korakal po svetu ob norem zvoku zmagovitih fanfar, in znova sem – že kdove katerikrat – imela občutek, da je Trump ameriška reinkarnacija Mao Zedonga. »Pod nebeško kapo vlada veliki kaos, situacija je odlična!« je dejal kitajski voditelj, ko je sprožil veliko kulturno revolucijo, ki je nato celih deset let sistematično in neusmiljeno razjedala kitajsko prihodnost in za seboj pustila posledice, ki jih Kitajci občutijo še danes.

In znova se mi je pred očmi pojavila neobstoječa slika Hieronymusa Boscha, nizozemskega slikarja iz Brabanta, rojenega pred koncem 15. stoletja, na kateri si predstavljam Trumpa in Maa, kako se režita in drug drugemu kričita: »Jaz sem si – ne ti – izmislil globalni nered!«