Njegovega imena ne bom izgovorila

V nadaljevanju preberite:

V zanimivi knjigi Leto brez 'made in China': resnična življenjska družinska pustolovščina v globalnem gospodarstvu je Sara Bongiorni opisala, kako so se ona in člani njene družine izogibali vsemu, kar je bilo izdelano na Kitajskem. Težko. Knjiga je bila objavljena leta 2008, ko je 90 odstotkov stvari, ki smo jih imeli v naših domovih, prihajalo iz največje svetovne delavnice. Že samo to, kaj vse so počeli in kako so se morali znajti, da bi uresničili svoj cilj, se je spremenilo v zanimivo zgodbo.

Na to knjigo sem se spomnila, ko sem nenadoma pomislila, da bi bil najpomembnejši dogodek tega tedna, če bi lahko en sam dan preživela, ne da bi se mi v mislih pojavil D… T… Ne bom izgovorila njegovega imena. Bi lahko en dan, morda en teden živeli brez njega v časopisih, na televiziji, portalih in v družinskih pogovorih? Se na tem svetu sploh še dogaja kaj takega, kar ne bi bilo zaznamovano s tisto posebno negotovostjo in tesnobo, ki je v naše nevrone nihče in nič drugega ne injicira tako globoko kot on?