Diplomacija bo počakala na Putinovo naslednjo potezo

Očitno je, da ZDA in druge zahodne države čakajo na Putinovo naslednjo potezo oziroma na to, kje se bodo ruski tanki ustavili. Če bodo prečkali stično črto, ki v Donbasu ločuje ukrajinske sile od proruskih upornikov, bo to vladam dalo povod za dodatno zaostritev sankcij, ki so jih v teh dneh sprejele proti Moskvi. Če je ne bodo, bi to lahko bila priložnost za nov krog »shuttle diplomacije«.