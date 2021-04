Vsi Američani bodo imeli do 19. aprila dostop do cepiva

Cepkjenje s cepivom moderne v Los Angelesu. Foto Apu Gomes/Afp

Cepljenje proti covidu-19 je po prepričanju demokratskega predsednikaAmerika v najboljši luči. V torek so presegli 150 milijonov cepljenj z vsaj enim odmerkom v njegovih 75 dneh v Beli hiši, v prvih stotih jih napoveduje dvesto milijonov. Ob nastopu mandata jih je predvidel pol toliko, a so pridobili dovolj cepiva, mobilizirali dovolj usposobljenih za cepljenja in odprli številna nova cepišča in se zdaj v povprečju cepijo tri milijone ljudi na dan. Več kot 62 milijonov ljudi je pridobilo popolno zaščito pred covidom-19, vsaj delno 75 odstotkov starejših od 65 let.Biden si ni mogel kaj, da ne bi poudaril, da je bilo zadnjih ob njegovem nastopu le osem odstotkov. Mnogi Američani pa ne verjamejo njegovemu »dramatičnemu preobratu«, saj se je celo sam s podpredsednicovred cepil še pred prevzemom oblasti. Tako kot pri priseljeniški politiki in vsem drugem demokratski prvak ne priznava nobenih zaslug republikanskega predhodnika, pa čeprav so Američani tudi zaradi operacije Warp Speed cepiva dobili v zgodovinsko rekordni hitrosti.V nasprotju s predhodnikom, ki je pozival k čimprejšnjemu odpiranju gospodarstva ter pošiljal dvoumna sporočila o zaščiti pred virusom z maskami, pa je Biden državljane pozval, naj še naprej upoštevajo varnostna priporočila strokovnjakov. Čeprav število smrtnih primerov še naprej pada, se je začelo v minulih dneh povečevati število hospitalizacij. Res pain drugi vladni strokovnjaki ne znajo prav razložiti, zakaj te upadajo tudi v Teksasu in Misisipiju, ki zavračata prisilno nošenje mask. Po nekaterih razlagah so uspešne države, med njimi tudi Florida z izmeno visokim deležem starejših, uspešneje od drugih zastavile cepljenja.Zato pa je lahko Biden vsem Američanom obljubil dostop do cepljenja do 19. aprila, prej je napovedoval, da se bo zgodilo šele prvega maja. Med predhodnim obiskom cepišča v Virginiji je demokratski predsednik po zagotovitvi dovolj cepiva za vse svoje prebivalce obljubil pomoč drugim državam in še posebej revnejšim. Že prej je štiri milijone odmerkov cepiva AstraZeneca, ki v ZDA še ni dovoljeno, obljubil Kanadi in Mehiki, ter štiri milijarde dolarjev namenil programu Covax. Doma napovedujejo povečanje proizvodnje cepiv Moderne in Pfizerja, ki ju je skupaj s cepivom podjetja Johnson&Johnson že odobrila uprava za hrano in zdravila FDA. S proizvodnjo zadnjega v Baltimoru so bile v minulih dneh težave, zaradi napak v proizvodnji so uničili petnajst milijonov odmerkov.