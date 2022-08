Dolga bo pot do normalizacije odnosov med Srbijo in Kosovom

V nadaljevanju preberite:

Še preden so se končala vsa dogovorjena srečanja in takoj po srečanju s predsednikom vlade Kosova Albinom Kurtijem je predsednik Srbije Aleksandar Vučić za nedeljo sklical nujen sestanek s Srbi s Kosova. Analitiki so naglico razumeli kot sporočilo, da se dialog v Bruslju ni nadaljeval po načrtih Beograda.