Domača podpora Putinovim operacijam ostaja visoka

V nadaljevanju preberite:

Oporečnike so utišali, veliko ljudi je pobegnilo iz države, a večina prebivalstva še vedno odločno podpira »posebno vojaško operacijo« proti Ukrajini, ki jo je pred letom začel dolgoletni predsednik države Vladimir Putin. Uradnih številk ni, analitiki pa ocenjujejo, da je lani predvsem zaradi vojne in mobilizacije pobegnilo iz države od pol milijona do milijona Rusov. Prvi val migracije se je začel takoj po začetku vojne, drugi pa, ko je septembra Putin razglasil delno mobilizacijo.