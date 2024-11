Domnevni poziv k umoru Liz Cheney in druge ameriške afere

Štiri dni pred volitvami je okrog 60 milijonov Američanov oddalo glasovnice, izida tekme med prejšnjim republikanskim predsednikom Donaldom Trumpom in demokratsko podpredsednico Kamalo Harris pa še ni mogoče napovedati. Tudi zaradi afer, ki pretresajo tako rekoč vsak dan predvolilne kampanje.

Demokratska predsedniška kandidatka Kamala Harris zahteva diskvalifikacijo svojega republikanskega nasprotnika Donalda Trumpa, pravosodna ministrica Arizone Kris Mayes preučuje tožbo. Štiri dni pred zaključkom ameriških predsedniških in drugih volitev demokrati Trumpa obtožujejo pozivanja k umoru nekdanje predstavnice Liz Cheney.

Iz Trumpovega tabora zavračajo obtožbe. 45. predsednik ZDA je po njihovem »k vojnam hujskaško« hčer nekdanjega podpredsednika Dicka Cheneya le pozival, naj gre sama na bojno polje »z devetimi cevmi pušk usmerjenimi v obraz«. Kdorkoli uporablja tako nasilno retoriko, ni kvalificiran za predsednika ZDA, je ugotavljala demokratska predsedniška kandidatka. Liz Cheney, ki je sodelovala pri demokratski preiskavi vdora Trumpovih privržencev v kongres 6. januarja 2021, je zanjo izjemno pogumna patriotka, saj naj bi državo postavljala nad svojo stranko.

Predsedniška tekmeca Kamala Harris in Donald Trump. Foto: Rebecca Noble Afp

Nova predvolilna afera je že zasenčila par dni staro demokratskega predsednika Joeja Bidna, ki naj bi Trumpove privržence označil za smeti, kaj bodo še prinesli prihodnji dnevi? Po raziskavah javnega mnenja, ki sicer ne veljajo za zelo natančne, je spopad za Belo hišo še naprej zelo izenačen in vpliva lahko vsaka napačna beseda. Trump je medtem v michiganskem Dearbornu privabljal arabske glasove z obljubo, da bo končal vojne na Bližnjem vzhodu in drugje. V petkovih nastopih je tudi bičal komaj 12 tisoč novih delovnih mest v oktobru, kar strokovnjaki med drugim pripisujejo nedavnim uničujočim orkanom.

Ameriški predvolilni spopad je tako ogorčen tudi zato, ker večina javnomnenjskih raziskav vidi le majhne prednosti enega ali drugega v skupnem seštevku glasov in v najpomembnejših nihajočih zveznih državah, vendar so se anketarji v preteklosti pogosto motili. Če k temu prištejemo še vedno žive dvome o izidu prejšnjih volitev, se številni v ZDA tudi letos bojijo ostrih povolilnih prepirov.

Predsedniška kandidata ne bosta počivala do zadnjega trenutka. Konec tedna obiske predsedniških kandidatov in njunih podpredsednikov J. D. Vancea in Tima Walza pričakujejo v Georgii, Severni Karolini, Nevadi in Arizoni. O izidu volitev odločajo elektorski glasovi in oba predsedniška kandidata poskušata v še ne do konca prepričanih zveznih državah pridobiti preostanek do 270 glasov.

S Kamalo Harris in Donaldom Trumpom Američani dobivajo različni viziji prihodnjega razvoja in vsak od njiju ima ob svoji strani navdušene privržence. Enako močno je v sodobnih ZDA sovraštvo do nasprotnega kandidata.