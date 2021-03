Domnevni terorist na Švedskem ranil osem ljudi

Švedska policija je danes ranila in aretirala moškega, potem ko je slednji v kraju Vetlanda na jugu Švedske popoldne z ostrim predmetom ranil osem ljudi, od tega dva huje. Policija je še sporočila, da napad preiskujejo kot domnevi teroristični napad Napadalca starega okoli dvajset let, so odpeljali v bolnišnico, potem ko ga je policist med aretacijo s strelnim orožjem ranil v nogo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Policija je sprva sporočila, da je šlo pri napadu za poskus umora, kasneje pa, da sumijo, da je šlo za teroristično dejanje Zaradi incidenta je bil začasno ustavljen železniški promet s krajem Vetlanda, ki leži okoli 275 kilometrov jugozahodno od Stockholma, poroča nemška tiskovna agencija dpa.