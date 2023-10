Domnevni terorist v Bruslju je pobegnil iz tunizijskega zapora

Islamist, ki je v začetku tedna v Bruslju ustrelil švedska nogometna navijača, je leta 2011 pobegnil iz tunizijskega zapora, kjer je prestajal zaporno kazen, zaradi česar so tunizijske oblasti od Belgije zahtevale njegovo izročitev, je danes sporočilo belgijsko tožilstvo. Belgija je prošnjo Tunisa prejela, vendar je ni obravnavala.

Belgijske oblasti so od Tunizije zahtevo za izročitev domnevnega napadalca Abdesalema L., ki je v ponedeljek zvečer v belgijski predstolnici ubil švedska državljana, prejele avgusta lani, vendar je niso obravnavale. Minister za pravosodje Vincent Van Quickenborne je v petek zaradi »velike napake«, kot jo je označil, odstopil.

Glavni bruseljski tožilec Tim De Wolf je danes podal pojasnilo v zvezi s primerom. Kot je pojasnil, je pri tem pomembno vlogo igralo »resno pomanjkanje osebja v uradu državnega tožilstva v Bruslju,« vendar pa to po njegovem ni opravičilo.

Po besedah tožilca so dokument o izročitvi Tunizijca prejeli septembra lani in je bil verjetno pozabljen v omari med ostalimi sodnimi spisi. »Nihče od kolegov, vključenih v primer, se ne spomni, kaj se je zgodilo z zadevnim dosjejem pred enim letom. Ni sledi o tem, da bi ga obravnavali,« je pojasnil po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

45-letni Abdesalem L. je bil leta 2005 v Tuniziji obsojen na več kot 26 let zapora, a je iz zapora pobegnil januarja 2011, je še povedal tožilec. Tunizijske oblasti so njegov primer prijavile 1. julija 2022 prek Interpola, toda dokument je takrat omenjal le zahtevo po njegovi izročitvi zaradi »bega iz zapora,« kar po belgijski zakonodaji ni kaznivo dejanje, je še dejal tožilec.

Belgijska notranja ministrica Annelies Verliden je v soboto zvečer pojasnila, da zaradi pomanjkanja podrobnosti v prvi Interpolovi »rdeči tiralici« za Abdesalema L. njegov primer ni bil takoj deležen obravnave.

Belgijsko tožilstvo danes ni pojasnilo, zakaj je bil Tunizijec obsojen v svoji državi. Več belgijskih časnikov pa je poročalo, da je bil Abdesalem L. spoznan za krivega več poskusov umorov, poroča AFP.

Napad na švedska navijača tik pred začetkom nogometne tekme v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2024 med Belgijo in Švedsko je v Belgiji znova obudil razpravo o sodnih in upravnih napakah pri spremljanju radikaliziranih oseb, zlasti s strani imigracijskih služb, čeprav Abdesalem L. ni bil na radarju oblasti.

Uradni dokumenti so pokazali, da je Abdesalem L. zaprosil za azil na Norveškem, Švedskem, v Italiji in Belgiji. V Belgiji je bival nezakonito, potem ko je bila leta 2020 zavrnjena njegova prošnja za azil. Marca 2021 so belgijske oblasti izdale ukaz za njegov izgon, ki pa ni bil nikoli izvršen.