Domnevni zagovornik belske prevlade ubil deset ljudi

Osemnajstletni zagovornik belske prevlade je osumljen uboja desetih ljudi v supermarketu v newyorškem Buffalu. Payton Gendron iz Conklina ne priznava krivde, a je sam posnel dejanje. »Bil je zelo oborožen!« je sporočila policija.

Po prvih podatkih z družbenih omrežij domnevni morilec, ki je živel s staršema inženirjema newyorške uprave za javni promet, ni v ničemer izstopal in sosedje so šokirani. Velika večina ubitih in tistih, na katere naj bi streljal, pa je temnopoltih, kar kaže, da je premišljeno izbiral svoje cilje, besedo, ki se začne na -n, je imel zapisano tudi na svoji puški. Padel je tudi nekdanji policist Aaron Salter Jr, ki je morilca poskušal ustaviti.

Streljanje se je dogajalo v supermarketu in pred njim. Foto Stringer Reuters

Domnevni storilec je morilski pohod predvajal na omrežju Twitch in čeprav so ga odgovorni že po nekaj minutah stavili, so si prislužili ostre kritike politikov. O še enem od dolge vrste ameriških množičnih ubojev so obvestili tudi predsednika Joeja Bidna. »To je bilo čisto zlo, zločin iz rasnega sovraštva,« je ocenil šerif John Garcia.