Zunanji minister bo Marco Rubio, svetovalec za nacionalno varnost Mike Waltz

Novi ameriški zunanji minister bo floridski senator Marco Rubio, poročajo v Washingtonu. Triinpetdesetletni sin kubanskih priseljencev, ki je oster do diktatur, kot sta Kitajska in Rusija, je leta 2016 nastopal proti tedanjemu in sedanjemu predsedniškemu kandidatu Donaldu Trumpu, ki je 5. novembra spet zmagal na volitvah. V zameno si je prislužil nalepko »mali Marco«, časi nasprotovanja pa so že daleč. Petinštirideseti predsednik si je kot pri številnih drugih republikancih naklonjenost pridobil s svojim vladanjem in Rubio je letos nastopal na njegovih predvolilnih zborovanjih.

Kongresnica Elise Stefanik bo prihodnja ameriška veleposlanica pri OZN. FOTO: Elizabeth Frantz/Reuters

V ospredju republikanskega State Departmenta bosta prav tako vojni v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu, po dosedanjih Trumpovih izjavah pa precej drugače kot pod demokratskim predsednikom Joejem Bidnom in njegovim državnim sekretarjem Antonyjem Blinknom. Bodoči republikanski predsednik hoče takoj končati vojno v Ukrajini ter kljub temu, da je bolj naklonjen Izraelu od dosedanje administracije, vplivati na mir na Bližnjem vzhodu. S to obljubo si je na volitvah pridobil veliko glasov arabskih Američanov, zaradi kolebanja Bidnove administracije pa tudi več judovskih kot običajno.

Spremembe se napovedujejo tudi pri izobraževanju

Rubio bo najvišji latinskoameriški politik v zgodovini ZDA, kar odraža nagibanje tega dela volivcev k Trumpu na letošnjih volitvah. Prvi republikanec si je povečal delež vseh delov ameriške družbe razen belskih žensk z visoko izobrazbo, še posebej množično pa so se k njemu od demokratov selili Latinskoameričani. Tako kot mnoge druge jih privablja obljuba boljšega življenjskega standarda in tudi nasprotovanje »prebujenim« skrajnostim ameriške družbe.

Stephen Miller bo namestnik šefice Trumpovega kabineta. FOTO: Andrew Kelly/Reuters

Trumpov svetovalec za nacionalno varnost bo floridski kongresnik Mike Waltz, nekdanji pripadnik posebnih vojaških sil, ki velja za še posebej ostrega do Kitajske. Velja tudi za dvomljivca o vojaški zvezi Nato, zato se morajo članice s Slovenijo vred pripraviti na večje pritiske za povečanje vojaškega proračuna. Rubiu bo v Organizaciji združenih narodov, kjer naša država ta čas deluje kot nestalna članica varnostnega sveta, stala ob strani newyorška kongresnica Elise Stefanik.

Priseljevanje bo uravnaval prejšnji direktor za imigracije in carine Tom Homan. Zaprtje meja za prišleke v času demokratske administracije je med najvišjimi prioritetami prihodnje republikanske administracije. Za namestnika šefice kabineta Susie Wiles je Trump imenoval prejšnjega visokega svetovalca Stephena Millerja, ki se je že v prvem mandatu ostro ukvarjal z migracijami.

Krogi blizu skorajšnjega ponovnega republikanskega predsednika velike spremembe napovedujejo tudi pri izobraževanju. Šepeta se o koncu levih tendenc v javnem šolstvu in celo ukinitvi ministrstva za izobraževanje, več poudarka napovedujejo šolski izbiri.